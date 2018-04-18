8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 25. Yılında (17 Nisan 1993) Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anıldı. zal için Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da resmi tören düzenlendi. Yürümekte güçlük çeken Semra Özal mezara asansörle indirildi. Törene Özal'ın, oğulları Ahmet Özal, Efe Özal ile gelini ve torunları katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal da törende hazır bulundu. Resmi tören başlangıcında Cumhurbaşkanlığı çelengini Fahri Kasırga bıraktı. Semra Özal, "Her gün acım, özlemim artıyor. Ne diyebilirim? Benim için çok zor. Onun ne kadar değerli bir insan olduğunu zaman geçtikçe herkes şimdi daha iyi anladı" dedi.
Tam 25 yıl geçti
Etiketler: istanbul valisi vasip şahin , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Turgut Özal , Anıt Mezar , Semra Özal , Ahmet Özal
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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