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Tam 25 yıl geçti

Tam 25 yıl geçti
8. Cumhurbaşkanı vefatının 25. Yılında (17 Nisan 1993) Topkapı'da bulunan 'da anıldı. zal için Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da resmi tören düzenlendi. Yürümekte güçlük çeken mezara asansörle indirildi. Törene Özal'ın, oğulları , Efe Özal ile gelini ve torunları katıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, , Başkanı Mevlüt Uysal da törende hazır bulundu. Resmi tören başlangıcında Cumhurbaşkanlığı çelengini Fahri Kasırga bıraktı. Semra Özal, "Her gün acım, özlemim artıyor. Ne diyebilirim? Benim için çok zor. Onun ne kadar değerli bir insan olduğunu zaman geçtikçe herkes şimdi daha iyi anladı" dedi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 25. yılında mezarı başında anıldı

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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