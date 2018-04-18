MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dünkü grup toplantısında, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşulların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019'a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018'de erken seçimçağrısı gündeme bomba gibi düştü. Ankara'da kulisler harketlendi. CHP ise Bahçeli'nin çağrısına hemen cevap vererek, "Hodri meydan" çıkışıyla erken seçim kararına destek mesajı verdi.

ERKEN SEÇİM KARARI İÇİN GÖZLER SAAT 13:30'A ÇEVRİLDİ

AK Parti'nin ne söyleceği merak konusu olmuştu, cevap Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bugün saat 13.30'da görüşeceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası Türkiye negfesini tuttu Beştepe'deki görüşmeden çıkacak kararı beklemeye başladı.



ANKARA'DA TRAFİK HIZLANDI

Bahçeli'nin açıklaması sonrası Ankara'da hızlı bir görüşme trafiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup çıkışı, Başbakan Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri ile bir araya gelirken, daha sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın odasında da, Kahraman ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un da aralarında bulunduğu kurmaylarıyla bir araya geldi.Bu arada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi dikkat çekti. Gül, Bahçeli'nin yanından çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısına katıldı. Kısa bir süre sonra da kurmaylarıyla değerlendirmesini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sorular karşısında, şimdilik bir şey söylemeyeceğini belirtip, Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmeyi işaret etti.





AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kritik görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.



"ORTADA ALINAN BİR KARAR YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki yapılacan görüşmeye değinen Mahir Ünal, "Daha önceden planlanmış bir görüşmeydi. Abdülamit Gül ile Bahçeli arasında görüşme de daha önce planlanmıştı. Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli görüşecek. Bu bir teklif mahayetinde. Danışıklı bir dövüş söz konusu değil. Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez. AK Parti her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerekir. Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir. Bahçeli'nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız." dedi.

MHP'nin teklifi reddedilirse ne olur sorusuna yanıt veren Ünal, "Parti sözcüsü olarak bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz." diye konuştu.

28'inde İzmir, 6 Mayıs İstanbul kongremiz var diyen Ünal, "Bütün kongreler bitince büyük kongremizi yapacağız. Bayramdan sonra büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Eylül demiştik daha önce, Temmuz da olabilir, Ağustos da olabilir. Net bir karar yok." dedi.

"ERDOĞAN DÜŞMANLIĞIN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI HALİNE GELDİ, YAPMA"

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki eleştirilerine yanıt veren Ünal, "Bunlar toplum içinde gazeteci, polis vs olarak var mıydı, var. Bunların finans, medya organlarına, yargı ayağına harekete geçince CHP delil mi var diyordu. Bunlar toplumda gazeteci, polis, öğretmen, bankacı olarak dolaşıyorlardı. Cumhurbaşkanımızın bunlar paralel demesiyle biz mücadeleye başladık. Devletin bir eylemde bulunması için bir belge olması gerekiyor. 17-25 ile birlikte ortaya çıkınca biz bunlarla savaşa başladık. Biz bunları en nihayetinde 15 Temmuz'da bunları def ettik mi, ettik. 15 Temmuz kontrollü darbe diyen kim, sensin. 20 Temmuz'a darbe diyen kim, CHP. Türkiye'ye yatırımcı gelmez diyorsun, Türkiye ile uğraşma. Erdoğan düşmanlığından Türkiye düşmanı haline geldin, yapma. Daha önceki ceberrut devlet anlayışı yüzünden bunlar bu kadar gizlenebildiler dedim. Beni bilen bilir, benim FETÖ ile nasıl mücadele ettiğimi de bilen bilir. Benimle ilgili zamanında bürokrat havuzu oluşturdular diye haber yaptılar bunlar. Sabah kalkıyorum hakaret, akşam yatıyorum hakaret. Türkiye kutuplaşmasın diyorsun. Söylemini öyle şiddetlendirip hakaret ediyor ki, cevap veriyoruz. Bana, Cumhurbaşkanımıza parmak sallama hakkını sana kim veriyor? İnsanların özel hayatına müdahale etme hakkını sana kim veriyor? Militanlar dediği kişiler bunu alkışlıyor, bu da başlıyor hakarete. " şeklinde konuştu.

"RAHİP İLE İLGİLİ KARARI YARGI VERECEK"

Dış politikayı değerlendiren Ünal, "Trump'ın twitlerine alıştık. Onlardaki yargı da bizdeki yargı değil mi? Yargıya saygı duyacağız. Rahip dışındaki kararı verecek olan ne Trump, ne de yargı dışında biri değil. Kararı yargı verecek. Bizim kimyasal silah kullanımına karşı hava harekatını desteklememiz, ABD, Fransa, İngiltere'nin politikasını desteklediğimiz anlamına gelmez. Bizim dış politikamız çok katmanlı. Cumhuraşkanımız bölgede oyun kurucu. Ciddi bir ilişki, diplomasi yöneten tek lider. Türkiye'nin ekseni ABD mi, Fransa mı? Türkiye'nin ekseni Türkiye'dir. Türkiye'nin dış politikası tutarlı. Gerekli kimyasal silah kullandığında Esed'e düzenlenen hava harekatını destekleriz. Münbiç'te gereken harekatı planlarız. Zeytin Dalı'nı yaparız. Bizim eksenimiz Türkiye'dir. Dış politika bisiklet kullanmak gibidir. Bizim Tillerson ile başlayan yeni Dışişleri Bakanı ile ilgili Ümit Yalçın ABD'ye gitti gerekli görüşmeyi yaptı. Alınan kararlar yeni Dışişleri Bakanı ile de kaldığı yerden devam edecek." diye konuştu.



