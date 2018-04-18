İşkence işareti

işadamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı vahşetin ardından baskı ve işkence çıktı. Kumar ve gece hayatına düşkün olduğu belirlenen işadamının çok kıskanç olduğu, eşi Öznur'u eve hapsettiği, sürekli baskı yaptığı belirtildi.Eşinin vücudunda sigara söndürdüğü, çocuklarını korkutmak için de ağızlarına silah dayadığı öne sürüldü. Eşinin vücudundaki sigara yanıklarını polise gösterdiği kaydedildi. 19 yaşındaki oğlu Batuhan Öğüt'ün psikolojik tedavi gördüğü bu yüzden yeşil reçeteli ilaç kullandığı belirtildi. Katil zanlısı Öznur Öğüt, susma hakkını kullanıyor.B. Öğüt'ün, yeşil reçeteli ilaç kullandığı belirlendi.