FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik Adana ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, aralarında sözde "Çukurova Eyalet Talebe Mesulü" ile Adana sorumlusu olduğu ileri sürülen şüphelilerin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün eğitim yapılanmasında Adana sorumlusu olarak yer aldığı iddiasıyla aranan Güngör G. de İstanbul'da polis ekiplerince, üzerinde 61 bin dolar ve sahte kimlikle yakalandı. Daha önceki ByLock kayıtlarında abilik yapan örgüt elemanlarına haklarında adli bir işlem olması durumunda "yaşam koçluğu" ve "kariyer koçluğu" işini yaptıklarını söylemeleri için talimat verildiği ortaya çıkmıştı.
FETÖ’nün koçu
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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