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Eşsiz rakip!

Eşsiz rakip!
'ın Emirdağ İlçesi'ne bağlı , yalnızlıkta sınır tanımadı. Köyde kışın 3, yazın ise 15 kişinin yaşadığı açıklandı. Hal böyle olunca muhtarlık lerinde de ilginç bir olay yaşandı. Avdan köyünde 29 yıldır muhtarlık yapan Bekir Tepekaya, önümüzdeki yerel seçimlerde eşiyle yarışacağını açıkladı.



Tepekaya, yaklaşık 40 yıl önce 85 hanede 300 kişinin yaşadığı köyde, kışın eşi ve kızıyla tek hanenin ışığını söndürmediğini söyledi. Fatma Tepekaya ise "Muhtarlık seçimlerinde eşime rakip olacağım. Köye yazın gelen kadınları toplayacağım. Okulu da açtıracağım" diye konuştu.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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