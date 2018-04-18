CHP’nin gideceği yer Kandil

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. "Milletimiz şundan emin olsun ki 7 gün 24 saat terör örgütlerinin ensesindeyiz" dedi. Afrin'de şimdiye kadar 4 bin 205 teröristin öldürüldüğünü söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: "AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Şimdi cumhurun ittifakıyla Türkiye'de inşallah yeni bir dönem başlayacak. Bir kez daha ülkemize, milletimize, siyaset dünyamıza hayırlı olsun." Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösterdi. Erdoğan şöyle devam etti:
BAŞLARINA YIKACAĞIZ
"Terör örgütünün yandaşı partinin eski genel başkanını, bu partinin milletvekillerinden daha çok CHP milletvekilleri ziyaret etmiştir. Bu da manidardır. Allah için bu neyin aşkıdır? Bu hayranlıkla CHP'nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur, başka bir yer olmaz. Gerçi yakında biz o Kandil'i de teröristlerin başına yıkacağız. İnşallah adım adım oraya da yaklaşıyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ne yaptıysak Kandil'de de onu yapacağız. Biz sanatçılarımız, sporcularımız, medya mensuplarımızla, askerlerimize destek için sınır karakolumuza gittiğimizde bu zat, yine muvazeneyi yitirmiş herkese hakaretler yağdırmıştı. Bunun üzerine milletimiz kendisini rezili rüsva etmiş olacak ki kalktı kendisi de Hatay'a gitti. Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı herhalde." Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde Suriye'deki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı.
BAŞLARINA YIKACAĞIZ
"Terör örgütünün yandaşı partinin eski genel başkanını, bu partinin milletvekillerinden daha çok CHP milletvekilleri ziyaret etmiştir. Bu da manidardır. Allah için bu neyin aşkıdır? Bu hayranlıkla CHP'nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur, başka bir yer olmaz. Gerçi yakında biz o Kandil'i de teröristlerin başına yıkacağız. İnşallah adım adım oraya da yaklaşıyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ne yaptıysak Kandil'de de onu yapacağız. Biz sanatçılarımız, sporcularımız, medya mensuplarımızla, askerlerimize destek için sınır karakolumuza gittiğimizde bu zat, yine muvazeneyi yitirmiş herkese hakaretler yağdırmıştı. Bunun üzerine milletimiz kendisini rezili rüsva etmiş olacak ki kalktı kendisi de Hatay'a gitti. Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı herhalde." Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde Suriye'deki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı.
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