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Yıldırım Ankara'da konuşuyor

24 Haziran'da yapılacak olan e ilişkin açıklamalarda bulunuyor

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Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde basın açıklaması yapıyor.

Başbakan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemize milletimize hayırlı oldun. Grup toplantısında erken yapılması gerektiği yönünde beyanda bulunmuş ve kamuoyuna duyurmuştu.

Neden seçimler erkene alındı, 3 Kasım 2019'da yapılması gerekiyordu diye bazıları merak edebilir. 2017'de yapılan halk oylamasıyla parlamenter sistem değiştirilmiş. Aradaki zaman içersinde 2 yılı aşkın süre içersinde 3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde partiler tarafından irade beyan edilmesine rağmen seçimlerin erklene alınnması yönündeki beklenti azalmamış artmaya devam etmiştir.

Fiili durumun anayasa ile uygun hale gelmesini beklemekte ve umut etmektedir. Sürenin bu şekilde devam etmesi ülkemizin karşı karşıya bulunduğu güvenlik sorunları da buna dahil olduğunda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir.

2 yıldır görev yapıyorum ama siyasi tarihinin yaşandığı süre olarak akıllarda kalacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi, Fırat Kalkanı Harekatı ve akabinde karşı karşıya kaldığımız vesayet girişimlerini sone erdirecek Aanayasa değişikliği ve daha sonra da bu değişikliğin 16 Nisan'da vatandaşlarımızın kabul oyu ile gerçekleşmiş olması. Bütün bunlar son 2 yılda ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli olaylardır.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 18:34
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