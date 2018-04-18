;
Yol Durumu
  1. Eşsiz rakip!
  2. Dünyanın müzik enerjisi

Ana muhalefÖT!

Horoz dövüşleri, hayvanlara yönelik şiddet kapsamına alındı. , ’na mesaj yolladı: “Adalet için yürürken biz horozcular için neden adalet demediniz.”

Ana muhalefÖT! Horoz dövüşleri,
Adalet Bakanlığı, horoz dövüşleri ve deve güreşleri yapan veya yaptıranlara yönelik harekete geçti. Söz konusu şahıslarla ilgili hapis cezasını öngören kanun tasarısı, Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında görüşüldü. Bu düzenlemeye ise horoz dövüştürenlerden tepki geldi. Ali Çiftel adlı horoz dövüşçüsü de CHP Genel Başkanı 'na seslendi. , çektiği bir video ile Adalet Yürüyüşü'ne atıfta bulunarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, siz bayrakları elinize alıp da salladığınız zaman, Türkiye için mi adalet istediniz, yoksa sadece kendi milletvekiliniz için mi sallayıp adalet istediniz. Niye 'İnsanlar bu hayvan sporunu yaparken mağdur olmasın' demediniz?" diye sordu. Çiftel, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Türkiye için istediyseniz 7 aydır bas bas bağırıyoruz, bir kere niye sesimizi duymadınız, niye bu horozcular için de adalet demediniz" dedi.
Etiketler: , , , ,
  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar