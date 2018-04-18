Adalet Bakanlığı, horoz dövüşleri ve deve güreşleri yapan veya yaptıranlara yönelik harekete geçti. Söz konusu şahıslarla ilgili hapis cezasını öngören kanun tasarısı, Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında görüşüldü. Bu düzenlemeye ise horoz dövüştürenlerden tepki geldi. Ali Çiftel adlı horoz dövüşçüsü de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Horozcu Ali Çiftel, çektiği bir video ile Adalet Yürüyüşü'ne atıfta bulunarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, siz bayrakları elinize alıp da salladığınız zaman, Türkiye için mi adalet istediniz, yoksa sadece kendi milletvekiliniz için mi sallayıp adalet istediniz. Niye 'İnsanlar bu hayvan sporunu yaparken mağdur olmasın' demediniz?" diye sordu. Çiftel, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Türkiye için istediyseniz 7 aydır bas bas bağırıyoruz, bir kere niye sesimizi duymadınız, niye bu horozcular için de adalet demediniz" dedi.
Ana muhalefÖT!
Horoz dövüşleri, hayvanlara yönelik şiddet kapsamına alındı. Horozcu Ali Çiftel, Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj yolladı: “Adalet için yürürken biz horozcular için neden adalet demediniz.”
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , Horozcu Ali Çiftel , bakan kurulu , Adalet Bakanlığı , horoz dövüşü
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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