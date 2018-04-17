Otomobilini söndürmek için ölümü göze alan sürücüyü karısı kurtardı. Olay dün Adana'da yaşandı. Bir vatandaş, otomobiline binip kontağı çevirdiği anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü hortumla yangına müdahale etmek istedi. Araca çok yaklaştı. Bu sırada patlama meydana geldi. Karısı da korkup eşini araçtan uzaklaştırmaya çalıştı. Önce gelmek istemeyen kişi karısının ısrarı üzerine otomobilden uzaklaştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi..
Otokontrol
Adana’da otomobiline binen bir vatandaş, kontağı çevirdi, yangın çıktı Alev topuna dönen aracı söndürmeye çalışan adamı, eşi durdurdu...
Etiketler: Adana , yangın , Alevler , araba yangını
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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