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Otokontrol

’da otomobiline binen bir vatandaş, kontağı çevirdi, çıktı Alev topuna dönen aracı söndürmeye çalışan adamı, eşi durdurdu...

Otokontrol
Otomobilini söndürmek için ölümü göze alan sürücüyü karısı kurtardı. Olay dün 'da yaşandı. Bir vatandaş, otomobiline binip kontağı çevirdiği anda yangın çıktı. kısa sürede aracı sardı. Sürücü hortumla a müdahale etmek istedi. Araca çok yaklaştı. Bu sırada patlama meydana geldi. Karısı da korkup eşini araçtan uzaklaştırmaya çalıştı. Önce gelmek istemeyen kişi karısının ısrarı üzerine otomobilden uzaklaştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi..
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