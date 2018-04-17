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Mehmet Oğuz Kaya'ya 10 yıl hapis cezası!

Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖcü o isme 10 yıl hapis cezası!

Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 19:52
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