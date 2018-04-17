Kötü imaj!

8 kilometre uzaklıkta bulunanadıyla dikkat çekiyor. Üç hanenin bulunduğu sadece 6 kişinin yaşadığı köydeki vatandaşlar isimden rahatsız olduklarını belirtiyor. Bir rivayete göre hastalık nedeniyle köy sakinlerinin çoğu hayatını kaybetti. Bu yüzden yerleşim yerine, Kötü köy adı verildi. Vatandaşlar, köylerinin isimlerinin değiştirilmesi için imza topladılar. Köylüler, yeni isimlerininolmasını istiyor. 70 yaşındaki Nevzat Koçar, "Ziyarete gelenler aslında burası için ne kadar güzel yer diyorlar. Adını duyunca şaşırıyorlar" dedi.