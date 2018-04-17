Zara'ya 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kötü köy adıyla dikkat çekiyor. Üç hanenin bulunduğu sadece 6 kişinin yaşadığı köydeki vatandaşlar isimden rahatsız olduklarını belirtiyor. Bir rivayete göre hastalık nedeniyle köy sakinlerinin çoğu hayatını kaybetti. Bu yüzden yerleşim yerine, Kötü köy adı verildi. Vatandaşlar, köylerinin isimlerinin değiştirilmesi için imza topladılar. Köylüler, yeni isimlerinin Esenyurt olmasını istiyor. 70 yaşındaki Nevzat Koçar, "Ziyarete gelenler aslında burası için ne kadar güzel yer diyorlar. Adını duyunca şaşırıyorlar" dedi.
Kötü imaj!
Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Kötü köy sakinleri, rahatsız oldukları ismin değiştirilmesini istiyor.
Etiketler: Sivas
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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