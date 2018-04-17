Sergey Skripal (60) ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Londra'da zehirlendi. Rus çifte ajan ile kızına yönelik bu saldırı, İngiltere ile Rusya arasındaki ipleri gerdi. Kimyasal saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere, önce Rus diplomatları ülkeden gönderdi. Ardından Rus zenginlerine yönelik ekonomik yaptırımların gelebileceğini belirtti. İngiltere'nin bu kararına 14 ülke destek verdi. Hiç kuşkusuz en sert karar ABD'den geldi. ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın oligarkların kara listeye alması çok sayıda zengin Rus'un servetini adeta eritti. Sadece listeye alınan 12 oligark değil birçok Rus zengini yaptırımlar nedeniyle para kaybetti. Bir günde kaybedilen toplam rakamın 16 milyar dolara çıktığı belirtildi. Bu isimler arasında Vladimir Bogdanov, Oleg Deripaska, Suleiman Kerimov, Igor Rotenberg, Kirill Shamalov, Andrei Skoch ve Viktor Vekselberg Agroholding Kuban gibi Rus işadamlarının bulunduğu belirtildi.
ABD tarafından istenmeyen kişi ilan edilen Rus zenginler arasında Kirill Shamalov da var.
YENİ BİLGİLER AÇIKLAYACAĞIZ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Sergey Skripal ve kızının zehirlenme olayını detaylı bir şekilde incelediğini belirtti. Rusya'nın yakında dikkat çekici açıklamalar yapacaklarını söyledi. Lavrov "Uzmanlarımız çalışmalarını bitirdiğinde açıklamayı yapacağız" diye konuştu.
ABD tarafından istenmeyen kişi ilan edilen Rus zenginler arasında Kirill Shamalov da var.
YENİ BİLGİLER AÇIKLAYACAĞIZ
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Sergey Skripal ve kızının zehirlenme olayını detaylı bir şekilde incelediğini belirtti. Rusya'nın yakında dikkat çekici açıklamalar yapacaklarını söyledi. Lavrov "Uzmanlarımız çalışmalarını bitirdiğinde açıklamayı yapacağız" diye konuştu.
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