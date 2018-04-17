Pilot olmayı hedefleyen Selin Turhan (16), bilim ve teknoloji temelli liderlik eğitimi alabilmek için ABD Uzay & Roket Merkezi'nde düzenlenen Honeywell Liderlik Akademisi'ne başvuru yaptı. Lise 3. sınıfta okuyan öğrenci başvurusunun kabulüyle bu yıl akademide eğitime katılan tek Türk oldu. 35 ülkeden 325 öğrencinin katıldığı programda kariyer hedefini netleştiren Turhan, "Önce mühendislik sonra pilotluk eğitimi almak istiyorum. Pilotluğun ardından ise NASA'da görev almayı çok isterim" dedi.
Hedef Uzay
Etiketler: uzay , NASA , Selin Turhan
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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