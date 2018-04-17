Yolcu otobüsünün çarptığı Bursaspor taraftarı öldü. Olay dün Manisa'da meydana geldi. Davut Akyaka'nın kullandığı yolcu otobüsü, Yüksel Utgin'e çarptı. Alkollü olduğu ileri sürülen Utgin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bursa'nın Gemlik ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, çevresinde koyu Bursaspor taraftarı olarak tanındığı belirtilen Utgin'in, takımının İzmir'de Göztepe Spor Kulübü ile karşılaştığı maçtan dönerken, yaşamını yitirdiği öğrenildi. Utgin'in cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Davut Akyaka, gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
En acı deplasman
Bursaspor taraftarı genç, Göztepe deplasmanına gitti. Dönüş yolunda otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini üzdü...
- 17 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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