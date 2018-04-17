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En acı deplasman

taraftarı genç, deplasmanına gitti. Dönüş yolunda otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini üzdü...

En acı deplasman
Yolcu otobüsünün çarptığı taraftarı öldü. Olay dün 'da meydana geldi. Davut Akyaka'nın kullandığı yolcu otobüsü, Yüksel Utgin'e çarptı. Alkollü olduğu ileri sürülen Utgin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bursa'nın Gemlik ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, çevresinde koyu Bursaspor taraftarı olarak tanındığı belirtilen Utgin'in, takımının 'de Spor Kulübü ile karşılaştığı maçtan dönerken, yaşamını yitirdiği öğrenildi. Utgin'in cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Kurumu'na götürüldü. , gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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