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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Emniyetin içindede kılıç artığı teröristlerin bulunuyor olması muhtemeldir diyen Erdoğan, "Bu örgütün ayıklanmasında gerçekten ama gerçekten zorlanıyoruz. FETÖ'cülerin sürekli işleri tersine çevirmenin peşinde olduklarının farkındayız. Sürekli iftiralarla insanların hayatlarını karartmak için fırsat kolluyorlar. Adil Öksüz haininin nasıl serbest bırakıldığını, kimin parmaklarınınn olduğunu unutmuş değiliz. Teröristle hareket edenlerin bizim nazarımızda teröristten farkı yoktur. Yanlışa düşen olursa hiç kusura bakmasınlar, vakti saati geldiğinde kendilerini mahkemelere hesap verirken bulacaklar. FETÖ'nün yurtiçi ve yurtdışındaki kritik adamlarını adalete veriyoruz."dedi.

Afrin Harekatı'nda son sayıyı açıklayan Erdoğan, " Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır" diye konuştu.

Hiçbir FETÖ'cünün akıbeti, yurtdışından yakalayıp getirdiğimiz FETÖ'cülerden farkı olmayacak diyen Erdoğan, "Pensilvanya'ya kaçarak kurtulduğunu sanan terörist başının sonu da farklı olmayacaktır. Er ya da geç onu da alacağız. Bu millete ihanet eden herkes hakettiği cezaya maruz kalacaktır." ifadelerini kullandı.