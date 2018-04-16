Ünlü avukat kendini yaktı

ABD'nin ünlü avukatlarından David Buckel (60), iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla New York'un Brooklyn semtinde bulunan Prospect Park'ta kendini ateşe verdi. Buckel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cesedin yakınlarında bir intihar notu bulundu. Buckel o notta insanların dünyaya verdiği zararı simgelemek amacıyla fosil yakıt kullanarak kendisini yakmaya karar verdiğini yazdı. Birçok kişinin kirli havayı soluduğunu ve bundan dolayı da erken yaşta öldüğünü de belirtti.
GEZEGENİMİZİ MAHVEDİYOR
Bu arada ABD'nin en ünlü avukatlarından olan Buckel, özellikle eşcinsellerle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Ünlü avukat, yaşamının son dönemlerinde çevre örgütleriyle birlikte çalışıyordu. Buckel, "Kirlilik gezegenimizi mahvediyor, hava, toprak, su ve iklim yoluyla yaşam alanlarımıza sızıyor..." demişti.
GEZEGENİMİZİ MAHVEDİYOR
Bu arada ABD'nin en ünlü avukatlarından olan Buckel, özellikle eşcinsellerle ilgili yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Ünlü avukat, yaşamının son dönemlerinde çevre örgütleriyle birlikte çalışıyordu. Buckel, "Kirlilik gezegenimizi mahvediyor, hava, toprak, su ve iklim yoluyla yaşam alanlarımıza sızıyor..." demişti.
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