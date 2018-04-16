;
Yol Durumu
  1. Yapılacak çok işimiz var
  2. FETÖ yıkama

Tapular ’da...

Tapular Ankara’da...
TSK'nın düzenlediği Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen 'in tapu kayıtları da 'da korunuyor. Tapu Kadastro Arşiv Daire Başkanlığı'nda titizlikle korunan tapu kayıtları arasında 'nin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan 25 ülkenin tapu kayıtları da yer alıyor.

Selçuk ADIGÜZEL
Etiketler: , , , ,
  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar