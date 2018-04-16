Tapular Ankara’da...

TSK'nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Afrin'in tapu kayıtları da Ankara'da korunuyor. Tapu Kadastro Arşiv Daire Başkanlığı'nda titizlikle korunan tapu kayıtları arasında Türkiye'nin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan 25 ülkenin tapu kayıtları da yer alıyor.
Selçuk ADIGÜZEL
Selçuk ADIGÜZEL
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