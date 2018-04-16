Şişe cinayeti

Adana'da Fırat Ünlü (19) yolda yürürken aralarında şakalaşan bir grup tarafından önüne yanlışlıkla atılan şişeden dolayı çılgına döndü. Taraflar arasında tartışma çıktı. Vatandaşlar kavgayı ayırdı. Ünlü, daha sonra yanına arkadaşları Halil İbrahim Yüknük (19), Hasan Durak (21), Celal Koçak (19) ve Mehmet Salih Özer'i de alarak tartıştığı grupla konuşmaya gitti. Bir arkadaşı, "Çok kalabalıklar. Buraya gelmeyin" diye uyardı. O sırada tesadüfen yoldan otomobille geçen Ömer Balcı'yı (19) tartıştığı gruptan zanneden Fırat Ünlü ve arkadaşları aracın önünü kesti. Sürücü Balcı ve Fırat Ünlü arasından yaşanan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. 'Uzun Salih' lakaplı Mehmet Salih Özer, silahını çekti. Ardı ardına tetiğe bastı. Kurşun aracın ön koltuğunda oturan Gökay Tunç'a isabet etti. Balcı, yaralanan arkadaşı Tunç'u hastaneye götürdü. Ancak talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden katil zanlısı Mehmet Salih Özer ve Fırat Ünlü tutuklandı.
Gökay Tunç, hiç alakası olmayan bir kavgada vurularak öldürdü.
Mehmet Salih Özer tutuklandı.
Ziya RAMOĞLU
Gökay Tunç, hiç alakası olmayan bir kavgada vurularak öldürdü.
Mehmet Salih Özer tutuklandı.
Ziya RAMOĞLU
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