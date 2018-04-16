Cankurtaran!

İstanbul'un göbeğinde yaşanacak vahşeti, bir polisin kahramanlığı engelledi. Yürekleri ağıza getiren olay Beyoğlu'nun Talimhane bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre boş bir alandaki tahta parçalarından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevli bir polis memuru, alev alev yanan tahtaların arasında madde bağımlısı olduğu anlaşılan bir gencin yattığını fark etti. Canını hiçe sayan polis, alevlerin arasına girdi. Şahsı bulunduğu yerden çıkartmak için canla başla mücadele verdi. Son olarak genci kucağına alıp güvenli bir yere getirdi. Kendinden geçtiği görülen şahsın ayaklarından yaralandığı belirlendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye gönderildi. Polisin ve itfaiyenin yangının çıkış nedenini araştırdığı belirtildi.
Olay yerine giden polis memuru yanan tahtaların arasında madde bağımlısı genci fark etti. Alevlerin arasından çıkardığı genci güvenli bir alana getirdi.
İsmi öğrenilemeyen polis memuru kullandığı maddenin etkisinde olan genci kurtarmak için uzun süre mücadele etti.
Polisin bir an olsun yanından ayrılmadığı genç, ambulansla hastaneye gönderildi.
Olay yerine giden polis memuru yanan tahtaların arasında madde bağımlısı genci fark etti. Alevlerin arasından çıkardığı genci güvenli bir alana getirdi.
İsmi öğrenilemeyen polis memuru kullandığı maddenin etkisinde olan genci kurtarmak için uzun süre mücadele etti.
Polisin bir an olsun yanından ayrılmadığı genç, ambulansla hastaneye gönderildi.
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