Binada dehset!

Genç adam arkadaşının oturduğu apartmanda hayatını kaybetti. Olay dün Aksaray'da meydana geldi. Apartman sakinleri, merdiven boşluğunun duvarı üzerinde, vücudu aşağı sarkmış, kanlar içinde, hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, kişinin, yüksekten düşmesi sonucu öldüğünü belirledi. Cesedin çiftçi İdris Çınardere'ye (34) ait olduğu ve 2'nci katta oturan arkadaşı güvenlik görevlisi Neşet H.'yi ziyarete geldiği tespit edildi. Binanın 3'üncü ve 4'üncü katındaki koridorlarda, kırık saat parçalarının ve kavga edildiğine dair izlerin bulunması nedeniyle Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği üzerinde duruldu. Neşet H., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İdris Çınardere, apartmanda şüpheli bir şekilde öldü. Polis, olayı araştırıyor.
İdris Çınardere, apartmanda şüpheli bir şekilde öldü. Polis, olayı araştırıyor.
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