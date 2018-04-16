Marmara Denizi'nden, Çanakkale Boğazı'na bu sabah saat 09.00 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' adlı askeri gemi, saat 10.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.
Askeri araç yüklü Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait, askeri araç yüklü 148 borda numaralı 'Orsk' adlı askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.
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