;
Yol Durumu
  1. NATO'dan kritik S-400 açıklaması!
  2. Erdoğan'dan dolara karşı altın çağrısı

yüklü Rus gemisi, Boğazı'ndan geçti

'na ait, yüklü 148 borda numaralı 'Orsk' adlı askeri gemi, Boğazı'ndan geçerek, 'e doğru yol aldı.


'nden, Boğazı'na bu sabah saat 09.00 sıralarında giriş yapan, 'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' adlı askeri gemi, saat 10.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.

Etiketler: , , , , , ,
  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 12:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar