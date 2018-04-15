Hastanede yangın

Büyük paniğin yaşandığı yangın Bursa'da meydana geldi. Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde dün yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıya yayıldı. Hastanenin içine de duman doldu. İtfaiye ekiplerine haber verildi. 112 hasta tahliye edildi. Bölgeye akın eden hasta yakınları sinir krizi geçirdi. Ekipler, yangını 1.5 saatte kontrol altına aldı. Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Hastalarımızı ve refakatçileri spor salonuna tahliye ettik. Zarar gören hiçbir hastamız ve yakını yok. Bu bizim için bir tesellidir. Teknik araştırmalarımız devam edecek" dedi. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yangın nedeniyle dumandan etkilenen, ölen ya da yaralanan kimse olmadığını söyledi. Hastane Başhekim Vekili Uzm. Dr. Sinan Korukluoğlu'da, "Dumandan etkilenen, sağlık riski olan bir hastamız yok. Hiçbir hastamızın hayati tehlikesi yok. Sağlık görevlilerimiz takip ediyorlar" diye konuştu.
Yangın haberini alan hasta yakınları hastaneye akın etti. Genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
Tuna ÇAM
Yangın haberini alan hasta yakınları hastaneye akın etti. Genç kadın gözyaşlarına hakim olamadı.
Tuna ÇAM
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