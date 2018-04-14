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Rapor tamam

Rapor tamam
İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri, 'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Yalısı hakkındaki raporunu hazırladı. Yalı sahibi ailenin avukatı Nazlı Selek, rapor hakkında bilgi verdi. Selek, "Biz şu ana kadar yalının tarihi eser olması nedeniyle hiçbir işlem yapamıyorduk. Anıtlar Kurulu raporunu hazırladı. Raporda yalının yeniden ihyasına ilişkin gerekli her türlü işlemin yapılması yönünde karar çıktı" dedi. Bu karar doğrultusunda yalının ihyasına ilişkin proje hazırlatacaklarını belirten Selek, şöyle devam etti: "Hazırladığımız projeyi Anıtlar Kurulu'na sunacağız. Çalışmalar buna göre başlayacak."
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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