;
Yol Durumu
  1. İhanet cinneti!
  2. Havalar yumuşadı

"Kiss"kin dönüş!

'de savaşın eşiğine gelen ve , 'deki toplantıda maskelerini çıkardı. İki tarafın öpüşerek ayrılması dünyayı şoka uğrattı

Kisskin dönüş!
'yi bahane eden ABD ile Rusya, bu kez Akdeniz'de karşılaştı. 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak sertlikteki mesajlar, dünyayı ayağa kaldırdı. Bölge, savaş gemileri ve jetlerle doldu taştı.

Ancak hava birden yumuşadı. Savaş çıkmadı. Tam tersine, iki ülkenin temsilcileri 'de sarmaş dolaş olup kaynaştı. Rus temsilci, oynadıkları tiyatroyu ağzından kaçırdı: Görüşüyoruz, öpüşüyoruz!



( RUSYA BM DAiMi TEMSiLCiSi VASSILY NEBENZIA VE ABD'NiN BM DAiMi TEMSiLCiSi NIKKI HALEY

Dışarıda sürekli kavga eden iki diplomat, BM Güvenlik Konseyi toplantısından çıkarken böyle kucaklaşıp, öpüştü.

Etiketler: , , , ,
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar