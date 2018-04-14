Kisskin dönüş!

Suriye'yi bahane eden ABD ile Rusya, bu kez Akdeniz'de karşılaştı. 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak sertlikteki mesajlar, dünyayı ayağa kaldırdı. Bölge, savaş gemileri ve jetlerle doldu taştı.
Ancak hava birden yumuşadı. Savaş çıkmadı. Tam tersine, iki ülkenin temsilcileri BM'de sarmaş dolaş olup kaynaştı. Rus temsilci, oynadıkları tiyatroyu ağzından kaçırdı: Görüşüyoruz, öpüşüyoruz!
( RUSYA BM DAiMi TEMSiLCiSi VASSILY NEBENZIA VE ABD'NiN BM DAiMi TEMSiLCiSi NIKKI HALEY
Dışarıda sürekli kavga eden iki diplomat, BM Güvenlik Konseyi toplantısından çıkarken böyle kucaklaşıp, öpüştü.
Ancak hava birden yumuşadı. Savaş çıkmadı. Tam tersine, iki ülkenin temsilcileri BM'de sarmaş dolaş olup kaynaştı. Rus temsilci, oynadıkları tiyatroyu ağzından kaçırdı: Görüşüyoruz, öpüşüyoruz!
( RUSYA BM DAiMi TEMSiLCiSi VASSILY NEBENZIA VE ABD'NiN BM DAiMi TEMSiLCiSi NIKKI HALEY
Dışarıda sürekli kavga eden iki diplomat, BM Güvenlik Konseyi toplantısından çıkarken böyle kucaklaşıp, öpüştü.
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