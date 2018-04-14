İpli işkence

Çorum'da bir sürücü, traktörün arkasına iple bağladığı köpeğiyle köyden yola çıktı. Laçin'e kadar kilometrelerce traktörün arkasından koşturan köpeği gören diğer sürücüler ve çevredekiler tepki gösterdi. Traktör sürücüsü tepkilere aldırış etmeden yoluna devam etti.