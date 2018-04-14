Güç kaybı!

Mehmet Aydın... Türkiye'nin yeni Sülün Osmanı'ydı. Çiftlik Bank oyunu üzerinden 1.2 milyar TL'lik vurguna imza attı. Milletin parasını cebe indirip Uruguay'a kaçtı. Kendisi ve kardeşi Fatih hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. Operasyon devam ederken, sahtekarla ilgili önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Yurtdışına kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank sistemini kurduktan sonra bir de 'Enerji Bank' projesi geliştirdiği, yazılımı hazırlanan bu sistemin de Aydın ile ortağının arası açılınca ortada kaldığı saptandı. Aydın, Çiflik Bank sistemi sorunsuz işlemeye başlayınca bir de aynı şekilde oyun tabanlı 'Enerji Bank' projesi hazırladı. Bu proje kapsamında toplanacak paralarla rüzgâr ve güneş türbünleri kurulması, buradan üretilecek elektriğin de devlete satılacağı kurgusu yapıldı.
Eşi Sıla Aydın'dan ayrıldığı belirlenen Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğu tahmin ediliyor.
YİNE DOLANDIRICILIK
Yazılımı hazırlanan sistem, Aydın'ın ortağı olan ve aynı zamanda projenin bürokratik ayağını 'sorunsuz' yürütmeyi taahhüt eden ortağı ile arası açılınca proje rafa kaldırıldı. Soruşturma devam ederken dün bir operasyon daha yapıldı. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4'ü de dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesi ile tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı, zanlılardan 4'ünü, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 4 kişi mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.
Eşi Sıla Aydın'dan ayrıldığı belirlenen Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğu tahmin ediliyor.
YİNE DOLANDIRICILIK
Yazılımı hazırlanan sistem, Aydın'ın ortağı olan ve aynı zamanda projenin bürokratik ayağını 'sorunsuz' yürütmeyi taahhüt eden ortağı ile arası açılınca proje rafa kaldırıldı. Soruşturma devam ederken dün bir operasyon daha yapıldı. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4'ü de dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesi ile tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı, zanlılardan 4'ünü, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 4 kişi mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.
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