;
Yol Durumu
  1. 28 Şubat sona erdi
  2. Karizmalar çizildi...

Güç kaybı!

Firari , inekleri, keçileri kullandı. Önce oyun sonra da üretim yalanıyla yüzbinlerce kişiyi dolandırdı. Uruguay’a kaçtı. Bir diğer projesinin ise Enerji Bank olduğu ortaya çıktı. Ancak ortağı ile arası açılınca planı yarım kaldı!

Güç kaybı!
Mehmet Aydın... 'nin yeni Sülün Osmanı'ydı. oyunu üzerinden 1.2 milyar TL'lik vurguna imza attı. Milletin parasını cebe indirip Uruguay'a kaçtı. Kendisi ve kardeşi Fatih hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. Operasyon devam ederken, sahtekarla ilgili önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Yurtdışına kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su 'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank sistemini kurduktan sonra bir de 'Enerji Bank' projesi geliştirdiği, yazılımı hazırlanan bu sistemin de Aydın ile ortağının arası açılınca ortada kaldığı saptandı. Aydın, Çiflik Bank sistemi sorunsuz işlemeye başlayınca bir de aynı şekilde oyun tabanlı 'Enerji Bank' projesi hazırladı. Bu proje kapsamında toplanacak paralarla rüzgâr ve güneş türbünleri kurulması, buradan üretilecek elektriğin de devlete satılacağı kurgusu yapıldı.



Eşi Sıla Aydın'dan ayrıldığı belirlenen Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğu tahmin ediliyor.

YİNE DOLANDIRICILIK
Yazılımı hazırlanan sistem, Aydın'ın ortağı olan ve aynı zamanda projenin bürokratik ayağını 'sorunsuz' yürütmeyi taahhüt eden ortağı ile arası açılınca proje rafa kaldırıldı. Soruşturma devam ederken dün bir operasyon daha yapıldı. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, 4'ü de suçunu işledikleri gerekçesi ile tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı, zanlılardan 4'ünü, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 4 kişi mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.
Etiketler: , , , ,
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar