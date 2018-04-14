Evine dönemedi

Samsun'da Esra Kabakçıoğlu'nun (21) kullandığı traktör, dün Aziz Atik Fen Lisesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler genç kızı aracın yanında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Kabakçıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın cesedi, hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köy muhtarın alınan bilgiye göre, Esra Kabakçıoğlu, traktörle eve giderken babasının isteği üzere tarlaya çağrıldı. Geri dönmek isterken kullandığı traktör kontrolden çıktı, kazada hayatını kaybetti.
Genç kızın cesedi, hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köy muhtarın alınan bilgiye göre, Esra Kabakçıoğlu, traktörle eve giderken babasının isteği üzere tarlaya çağrıldı. Geri dönmek isterken kullandığı traktör kontrolden çıktı, kazada hayatını kaybetti.
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