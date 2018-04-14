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Evine dönemedi

Evine dönemedi
Samsun'da Esra Kabakçıoğlu'nun (21) kullandığı , dün Aziz Atik Fen Lisesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. yı görenler genç kızı aracın yanında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Kabakçıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Genç kızın cesedi, hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köy muhtarın alınan bilgiye göre, , traktörle eve giderken babasının isteği üzere tarlaya çağrıldı. Geri dönmek isterken kullandığı traktör kontrolden çıktı, kazada hayatını kaybetti.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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