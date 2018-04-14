AHaber CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Kongresi'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Eğer bir toprak için şehit kanıyla yoğrulmuyorsa orası vatan olamaz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yok. Bize vatanını seven, bu vatan için canını feda edecek fertler lazım. Ben karşımdaki topluluğu işte böyle görüyorum. Ben sizleri kardeşler topluluğu olarak görüyorum. Kongremiz hayırlı olsun. Leyle-i Miraç'ı geride bıraktık. Şimdi mübarek Ramazan'a gidiyoruz. Rabbim hayırlısıyla kavuştursun.

Dünyada hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Yapacak çok işimiz var. AK Parti'nün yorulmasını bekleyenler şimdiye kadar hep hüsrana uğradılar. izim saldırılar karşısında geri adım atacağımızı, yılacağımızı düşünenler, yanılmaktan bir türlü usanmadılar.



BİR KEZ DAHA SANDIĞA GÖMECEĞİZ

AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz



Afaki sözlerle milletimizinden oy toplamanın peşine düşmedik, sırf birkaç oy daha fazla alacağız diye ülkemizin geleceğini ipotek altına alan popülist söylemlere prim vermedik, hele hele ana muhalefet gibi siyaseti yalan ticaretine asla çevirmedik.