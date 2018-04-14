Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Avcılar Olağan İl Kongresinde konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları

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Avcılar, 16 Nisan Halk Oylaması'nda yüzde 41'lik 'evet' oranıyla beklentimizin çok altında kaldı. Oysa ben Avcılar'dan çok daha iyi bir netice bekliyordum. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzarayla karşılaşacağız.







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONGRE ÖNCESİ HALKA HİTAP ETTİ

16 yıl önce nasıl bir İstanbul vardı bugün nasıl bir İstanbul var? Havası kirli bir İstanbul aldık mı, suyu olmayan bir İstanbul aldık mı, çöp dağlarının olduğu bir İstanbul aldık mı, o çöp dağlarının olduğu İstanbul'u kimler yönetiyordu? CHP yönetiyordu.

Bunlarda bol bol yalan var. Kılıçdaroğlu SGK'nın başındayken, Savaş Ay bir program yaptı. Hastanelerin içler acısı halini gösterdi. Bunlar bir şey yaptı mı, yapmadı. Hastaneye sağlam giren, sakat çıkıyordu. Ve o dönem hastanelerde ölüler dahi rehin alınıyordu. Belki içinizden, ölüsü rehin alınanlar vardır.