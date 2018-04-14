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Bugün evlenecekti

Bugün evlenecekti
11 Mart'ta 'da düşen Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jetinde ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti. Başaran yaşasaydı bugün Murat Gezer'le evlenecekti.



Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 genç kadının ailesi, Mina-Murat çiftinin düğün tarihi olan bugün bir araya geleceği öğrenildi.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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