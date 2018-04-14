Bugün evlenecekti

11 Mart'ta İran'da düşen Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jetinde Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti. Başaran yaşasaydı bugün Murat Gezer'le evlenecekti.
Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 genç kadının ailesi, Mina-Murat çiftinin düğün tarihi olan bugün bir araya geleceği öğrenildi.
Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 genç kadının ailesi, Mina-Murat çiftinin düğün tarihi olan bugün bir araya geleceği öğrenildi.
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