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Alman polisten Türk’e şiddet!

Alman polisten Türk’e şiddet!
Almanya Köln'de polis, şüphelendikleri Türk vatandaşı Fatih Karabulut'a (28) bir şey söylemeden ellerini otomobile yaslamasını söyledi. Aracında Türk bayrağı olduğunu üzerinde de askeri üniforma olduğunu belirten Türk genç, "Polis üzerimi ararken edep yerlerime temas edince hey dedim sadece. Bunun üzerine 6 polis üzerime çullandı. Vurmaya başladılar. Gözüme ve kulağıma biber gazı sıktılar" dedi. Karabulut, rapor alacağını söyledi.
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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