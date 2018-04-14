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55 milyonluk

55 milyonluk operasyon
Adana'da dedektör köpekleri 'Şans' ve 'Coco'nun da katıldığı iki da 114 kilo 450 gram eroin ve 340 bin adet hap ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 55 milyon lira olan uyuşturuculara el konulurken, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençlerimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız" diye konuştu.

Ziya RAMOĞLU
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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