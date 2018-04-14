55 milyonluk operasyon

Adana'da Narkotik dedektör köpekleri 'Şans' ve 'Coco'nun da katıldığı iki operasyonda 114 kilo 450 gram eroin ve 340 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 55 milyon lira olan uyuşturuculara el konulurken, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençlerimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız" diye konuştu.
Ziya RAMOĞLU
Ziya RAMOĞLU
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