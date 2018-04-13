Son yolculuk

Nevşehir'de önceki gün Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile birlikte ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Sivas'ın Suşehri İlçesi'ne gönderildi. Genç kızın cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından Suşehri Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yılmaz'ın ailesi törende ayakta durmakta güçlük çekti. Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün cenazesi ise Diyarbakır'da defnedildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Sadettin Baştürk'ün, öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.
(Sadettin Baştürk)
Evli ve 3 çocuk babası olan Sadettin Baştürk'ün, öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.
(Sadettin Baştürk)
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