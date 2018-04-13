Sınır ötesi vurgun!

Dolandırıcılar vurgunda sınır tanımadı. Çete üyeleri, Endonezya'da da aynı yönteme başvurunca yakalandı. İstanbul'da emniyet güçleri, çok sayıda kişinin kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarları üzerine harekete geçti. Ekipler, yemek siparişi getiren moto kuryeler aracılığıyla müşterilerin kart bilgilerini yazılımı değiştirilmiş pos cihazlarıyla ele geçirildiğini belirledi. Kredi kartı ve banka bilgilerinin kopyaladığı tespit edildi. Bin kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Çete lideri Doğan K.'nın ise Bali'ye kaçtığı belirlendi. Doğan K. burada da aynı yöntemle dolandırıcılık yapınca Endonezya polisi tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alınması Endonezya TV'lerinde yayınlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Endonezya'da tutuklu bulunan elebaşının cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.
Çete üyelerinin paralarla çektirdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.
Çete üyelerinin paralarla çektirdikleri fotoğraflar ortaya çıktı.
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