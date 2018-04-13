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Kriz kurşunu

’da evli ve 3 çocuk babası hurdacı, kıskançlık krizine girdi. Sevgilisini, otomobilde vurarak katletti

Kriz kurşunu
Kıskançlık krizi cinayetle bitti. Evli adam, yasak aşkını katletti. Olay dün 'da meydana geldi. Hurdacılık yapan evli ve 3 çocuk babası Bekir Yeniyurt (31), daha önce kentteki özel bir hastanede çalışırken tanıştığı Esen Dülger (26) ile birlikte olmaya başladı. Bir süre önce işten ayrılan genç kız, ailesinin yaşadığı Lüleburgaz'a döndü. Yeniyurt, önceki akşam kiraladığı bir otomobille sevgilisini Çorlu'ya getirdi. Dülger'in başka erkeklerle de birlikte olduğunu duyan genç adam, kıskançlık krizine girdi. İkili arasında tartışma çıktı.



, henüz 26 yaşındaydı. Hayat doluydu. Kıskançlık krizine giren evli sevgilisi tarafından hunharca katledildi. Ölümü sevenlerini üzdü.

ARAÇTA KAFASINA SIKTI
Çift, otomobille dolaşmaya başladı. Aracı boş bir araziye çeken , silahını çıkardı. Genç kızı başından vurarak öldürdü. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, sabah otomobili gören vatandaşlar, polisi aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, Dülger'in cansız bedeni ile karşılaştı. Ceset, otopsi için morga kaldırılırken, İstanbul'a kaçtığı belirlenen ve yakalanarak Çorlu'ya getirilen Bekir Yeniyurt sorguya alındı.


Levent SİLİSTRE
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