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Kriptolar çözülüyor

Kriptolar çözülüyor
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasını deşifre eden "Ankesör" soruşturması kapsamında Astsubay Başçavuş Olgun B. de itirafçı oldu. Uzun yıllar örgütün düzenlediği toplantılara katıldığını ancak eşli toplantılara eşinin katılmak istememesinden dolayı problem yaşadıklarını anlattı. Şüpheli B., imamlarının kendilerini kontörlü ve ankesörlü hatlardan aradıklarını da itiraf ederek görüştüğü 10 imamı teşhis etti.


Yüksel TEMEL
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