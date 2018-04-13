Dümen çevirdi

İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası'nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı geçtiğimiz hafta akılalmaz bir kazaya maruz kaldı. Malta bayraklı Vitaspirit adlı gemi, 200 yıllık yalıya çarptı. Mahkeme, yalı sahiplerinin talebi üzerine gemiye 50 milyon euroluk haciz konulmasını kararlaştırdı. Dün de geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo ve 3 mürettebat, İstanbul'da hakim karşısına çıktı. Deseo, olay anına ilişkin tercüman aracılığıyla kazayı anlattı: "Olay saat 15.20'de başladı. Başmühendis (çarkçıbaşı) dahili telefondan arayarak motorlarda bir sorun olduğunu söyledi. Başmühendise, Boğaz'dan geçtiğimizi ve dar bir kanalda olduğumuzu söyleyerek acilen duruma müdahale etmesini söyledim. Ancak, birkaç dakika sonra motor devri 4 bin 400'den 6 bine çıktı. 6 bin devrine geldiği zaman geminin rotası sancak tarafına geri dönmeye başladı. Geri dönmeye başlayınca biz de demir atmaktan vazgeçtik. Çünkü böyle bir durumda demir atmak çok tehlikelidir. O esnadaki amacım 4 metredeki derinlikte gemiyi burnundan sığ bir yere oturtmaktı. Motorlar durduğu için maalesef o sığ alana gidemedim ve çok yakınında bulunan o eve çarptım..." Geminin başmakinisti (çarkçıbaşı) Adalno Diarico da dinlendi. Diarico, "Motorlar nedenini bilemediğim bir şekilde durdu. Sonrasında çarpma olmuş ancak ben makine dairesinde olduğum için çarpmayı fark etmedim" diye konuştu. Ancak bu ifadeler, yalı maliklerinin avukatını ikna etmedi. Avukat Erdal Gökçe, gemi kaptanının beyanlarını kabul etmediklerini belirtti. Gökçe, "Kaptan ağır kusuru ile Hekimbaşı Yalısı'na çarpmayı tercih etmiştir" ifadesini kullandı.
İstanbul'da dün ifade veren Filipinli kaptan, rahat tavırları ile dikkat çekti.
İstanbul'da dün ifade veren Filipinli kaptan, rahat tavırları ile dikkat çekti.
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