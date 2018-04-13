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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Yıldırımdan sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la görüşüyor

SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım'ın görüşmesi resmi programda olmazken, Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 21:24
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