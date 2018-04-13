Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüyor.
SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım'ın görüşmesi resmi programda olmazken, Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi.
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