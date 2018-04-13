Çifte dehşet

Denizli'de çiftçi Mutlu Aysel, cinayete kurban gitti. Jandarma talihsiz adamın eşi ve yasak aşkı tarafından öldürüldüğünü belirledi Denizli'de çiftçilik yapan Mutlu Aysel'e (38), geçen 3 Nisan akşamı, evinin arkasındaki ağılda av tüfeğiyle iki el ateş açıldı. Aysel, sağ omzundan ve bacağının üst bölümüne isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Eşi cinayete kurban giden Zeynep Aysel (35), ise komşularından yardım istedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden acil sağlık ekibi, Mutlu Aysel'in öldüğünü belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Mutlu Aysel'in ağılın dışından açılan ateş sonucu öldürüldüğü belirlendi. Jandarma Mutlu Aysel'in eşi Zeynep Aysel'in ifadesine başvurdu. Zeynep Aysel'in jandarmaya verdiği ilk ifadesinde hastalıklı olan bir koyunun kulağını kestiğini, eşini de kontrol etmesi için ağıla çağırdığını, bu sırada nereden geldiğini bilmediği silah sesiyle eşinin kanlar içinde yere yığıldığını söyledi. Çelişkili ifadeleri ve tedirgin davranışları üzerine bir çocuk annesi Zeynep Aysel'in üzerinde yoğunlaştı. İncelenen isekoyunun hiçbir hastalığının olmadığı ortaya çıktı. Zeynep Aysel'in tekrar ifadesini alan jandarma, cinayet olayının yasak aşk yüzünden işlendiğini belirledi. Zeynep Aysel'in ablasının kızıyla evli olan Erdal Ersoy ile ilişkisinin olduğu, ikilinin daha rahat görüşmek için Mutlu Aysel'i öldürmek için cinayet planı yaptıkları belirlendi.
Erdal Ersoy, eşinin 35 yaşındaki teyzesi Zeynep Aysel'le yasak aşk yaşadı. İlişkisini rahatça sürdürmek için Mutlu Aysel'e iki el ateş açtı.
Cinayeti itiraf eden cani kadın yeğeninin eşiyle birlikte tutuklandı.
Mutlu Aysel, eşi ve yasak aşkının kurbanı oldu.
Erdal Ersoy, eşinin 35 yaşındaki teyzesi Zeynep Aysel'le yasak aşk yaşadı. İlişkisini rahatça sürdürmek için Mutlu Aysel'e iki el ateş açtı.
Cinayeti itiraf eden cani kadın yeğeninin eşiyle birlikte tutuklandı.
Mutlu Aysel, eşi ve yasak aşkının kurbanı oldu.
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