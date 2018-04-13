Bursa Nilüfer'de borcu yüzünden tutuklama kararı olduğunu ve cezaevine girmek istemediğini öne süren Murat Tahsin K., dün pompalı tüfekle Beşevler Mahallesi Küba Cami'nin minaresine çıktı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kendisini minareden kimsenin indiremeyeceğini ifade eden K., "Çocuklarımın annesi yok, yakında babaları da olmayacak. Buradan benim cesedim çıkacak" diye bağırmaya başladı. Komşuları şahsın ruh sağlığının yerinde olmadığını söyledi. Minarede eylemini sürdüren adam, bir kez tüfekle vatandaşlara doğru ateş açtı. Ekipler, minaredeki eylemciyi 4 saatin ardından aşağı indirdi.
Bursa'yı karıştırdı
Etiketler: Bursa , Murat Tahsin
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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