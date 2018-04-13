Nilüfer'de borcu yüzünden tutuklama kararı olduğunu ve cezaevine girmek istemediğini öne sürendün pompalı tüfekle Beşevler Mahallesi Küba Cami'nin minaresine çıktı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kendisini minareden kimsenin indiremeyeceğini ifade eden K.,diye bağırmaya başladı. Komşuları şahsın ruh sağlığının yerinde olmadığını söyledi. Minarede eylemini sürdüren adam,Ekipler, minaredeki eylemciyi