Yasak aşk vahşeti

Nevşehir'in Çardak kasabası yakınlarında boş arazideki bir otomobilde dün sabah iki kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki kişinin öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede cesetlerin NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görevli Doç Dr. Sadettin Baştürk (44) ve aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz'a (24) ait olduğu belirlendi. Cesetler, savcının incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, ilk izlenimlere göre Sadettin Baştürk'ün genç kızı tabancayla başından vurarak öldürüp, daha sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
Ayrıca evli ve 3 çocuk babası olan Sadettin Baştürk'ün, yüksek lisans öğrencisi olan Kübra Nur Yılmaz ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. Bir iddiaya göre ise genç kız nişanlanacağı için ayrılmak istedi. Bunu duyan Sadettin Baştürk ise ayrılığı reddetti. Öte yandan Kübra Nur Yılmaz'ın İstanbul'da yaşayan ailesi, acı haberi alınca Nevşehir'e gitti. Kızlarının cansız bedenini gören Yılmaz ailesi sinir krizleri geçirdi. Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Alp KÖRÜKÇÜ
Ayrıca evli ve 3 çocuk babası olan Sadettin Baştürk'ün, yüksek lisans öğrencisi olan Kübra Nur Yılmaz ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü. Bir iddiaya göre ise genç kız nişanlanacağı için ayrılmak istedi. Bunu duyan Sadettin Baştürk ise ayrılığı reddetti. Öte yandan Kübra Nur Yılmaz'ın İstanbul'da yaşayan ailesi, acı haberi alınca Nevşehir'e gitti. Kızlarının cansız bedenini gören Yılmaz ailesi sinir krizleri geçirdi. Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ise yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Alp KÖRÜKÇÜ
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