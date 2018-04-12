Veli dehşeti!

Polis memuru veli okulda dehşet saçtı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Polis memuru İlhan Özcan'ın, Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda öğrenim gören çocuğunun sınıfı, bazı problemler nedeniyle, değiştirildi. Duruma tepki gösteren Özcan, dün okulu bastı. Tartıştığı Okul Müdüresi Tülay Taş'ı, ayaklarından vurdu.
(Tülay Taş)
Ardından koridorda karşılaştığı Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'a da kurşun yağdırdı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dehşet saçan polis ise Cinayet Büro Amirliği'nde görevli meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Büyük korku yaşayan öğrenciler, gözyaşlarına boğulurken, okul tatil edildi. Polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.
(Sinan Delibaş)
TEHDİT ETMİŞ
Yaralı meslektaşlarını ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, "Polis memuru, bir ay önce okul müdürümüzü makamında 'bunun hesabını sana soracağım' diye tehdit etmiş. Arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunmuş. Müdüre hanıma orada soru dahi sormadan dört el ateş ediyor. Hızını alamayıp, silah seslerini duyarak gelen müdür yardımcısına da ateş ediyor. Tahminen kurşunları bittiği için daha fazla ateş edememiş. Yoksa Allah korusun 5 kurşunu daha olsa önüne gelene ateş edecek" diye konuştu.
Polis memuru İlhan Özcan, meslektaşları tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Tuna ÇAM
(Tülay Taş)
Ardından koridorda karşılaştığı Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'a da kurşun yağdırdı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dehşet saçan polis ise Cinayet Büro Amirliği'nde görevli meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Büyük korku yaşayan öğrenciler, gözyaşlarına boğulurken, okul tatil edildi. Polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.
(Sinan Delibaş)
TEHDİT ETMİŞ
Yaralı meslektaşlarını ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, "Polis memuru, bir ay önce okul müdürümüzü makamında 'bunun hesabını sana soracağım' diye tehdit etmiş. Arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunmuş. Müdüre hanıma orada soru dahi sormadan dört el ateş ediyor. Hızını alamayıp, silah seslerini duyarak gelen müdür yardımcısına da ateş ediyor. Tahminen kurşunları bittiği için daha fazla ateş edememiş. Yoksa Allah korusun 5 kurşunu daha olsa önüne gelene ateş edecek" diye konuştu.
Polis memuru İlhan Özcan, meslektaşları tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Tuna ÇAM
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