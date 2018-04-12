Sokakta infaz!

Kan davası bir cana mal oldu. Olay önceki gün İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Evli ve iki çocuk babası Ayhan N. marketten alışveriş yaptı. Park ettiği arabasına bindi. Silahlı ve kar maskeli saldırgan, Ayhan N.'ye kurşun yağdırdı. Sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet ise kameralara yansıdı. Polis katil zanlısının peşine düştü. İddiaya göre cinayete kurban giden Ayhan N. ile kendisini vuranlar arasında 5 yıllık geçmişi olan kan davası vardı. Ayhan N. dün kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
Furkan KARA
Furkan KARA
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