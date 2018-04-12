Ölüme işaret

Üniversitelilerin otostop yapıp bindiği kamyon kaza yaptı. Genç kız ölürken, 3 kişi yaralandı. Kaza dün Antalya'da meydana geldi. Hasan Karaağaç, kamyonla yola çıktı. Sürücü, otostop yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri Emir Turhan, Kerem Akbulut ve Selver Uras Sakartepe'yi araca aldı.
Karaağaç, bir süre sonra direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyon sazlıklara devrildi. Selver Uras Sakartepe kurtarılamadı. Emir Turhan hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı sürücü Karaağaç ile Kerem Akbulut ayakta tedavi edildi. Kamyonun dorsesindeki 12 ton domates ve salatalık çevreye saçıldı.
Karaağaç, bir süre sonra direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyon sazlıklara devrildi. Selver Uras Sakartepe kurtarılamadı. Emir Turhan hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı sürücü Karaağaç ile Kerem Akbulut ayakta tedavi edildi. Kamyonun dorsesindeki 12 ton domates ve salatalık çevreye saçıldı.
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