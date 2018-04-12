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bir kişi raylara düştü

bir şahıs raylara düştü. Bunun üzerine Marmaray seferleri durdu. Vatandaşların istasyona giriş yapmasına izin verilmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı

Marmaray seferlerini durduran olay

bir şahsın raylara düşmesi üzerine seferler durduruldu. Raylara düştüğü belirtilen kişi hayatını kaybetti. Olayın intihar mı kaza mı olduğu henüz netlik kazanmazken olay yerinde incelemeler devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, Marmaray Sirkeci istasyonunda bir şahıs raylara düştü. Bunun üzerine Marmaray seferleri durdu. Vatandaşların istasyona giriş yapmasına izin verilmezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı.

Bu arada Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci´den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi.

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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 11:44
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