Malta bayraklı yük gemisi, geçen Cumartesi günü İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. 200 yıllık yalı tam anlamıyla ortadan ikiye ayrıldı. Yalının sahipleri büyük şok yaşadı. Kazaya yol açan gemi için 50 milyon euroluk haciz kararı aldırdı. Yalıyla ilgili soruşturma sürerken ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İstanbul Boğazı'nın en büyük değerlerinden birini kaybettiği açıkladı. Ardından ikinci kanal vurgusu yaptı. Ortaylı şu ifadeleri kullandı: "Boğaz geçişini hükümet söyledi diye bazıları alerji duyuyor. Ben bunu anlamıyorum. Böyle bir ikinci kanalın lazım olduğu görülüyor. Montrö'yü değiştireceğiz tabi ama bunlar kolay değil, önce statüyü değiştireceksiniz. Bunun için boğazda faciaların yaşanmasını bekleyecek değiliz. İkinci kanalın lazım olduğu görülüyor." Bu arada Ortaylı yalıyla ilgili olarak da şu bilgilendirmeleri yaptı: "Yalıya gelip biri çarpacak dediğim zaman aklıma hep Hekimbaşı Salih Efendi geliyordu. Çünkü eski ve çok orijinal bir yalı. İçinde de bir hayli kıymetli eşyalar varmış. Eski yalılar çok sahip değiştirmiştir, bu öyle değil."
10 SANTİM KAYDI
GEMİNİN çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda büyük hasar meydana geldi. Ailenin avukatı Nazlı Selek, "Yalıda 8-10 santimetrelik denize doğru bir kayma var. Artık acil müdahale edilmesi gerekiyor. Yalının yıkılma riski bulunuyor" dedi.
10 SANTİM KAYDI
GEMİNİN çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda büyük hasar meydana geldi. Ailenin avukatı Nazlı Selek, "Yalıda 8-10 santimetrelik denize doğru bir kayma var. Artık acil müdahale edilmesi gerekiyor. Yalının yıkılma riski bulunuyor" dedi.
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