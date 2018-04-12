İstanbullular, bilinçli olarak yolu uzatan taksicilere isyan etti. Turist olarak İstanbul'a gelen Suudi Arabistan uyruklu A.N.M. de mağdurlardan biriydi. Turist, Karaköy'den Enver Canik'in kullandığı taksiye bindi. Ancak taksici, turistin yolları bilmemesini fırsat bildi. Taksimetrenin fazla ücret yazması için yolu uzatarak turisti Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirdi. Fazla ücrete itiraz eden turist, dolandırıldığını söyleyerek polise gitti. Olay yargıya intikal etti. Hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılan taksici Canik hakkında karar verildi. Davayı karara bağlayan Anadolu 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Canik'i, "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ceza ertelendi.
Hapismetre!
Hapismetre! Mod a açılımı Blair yeni parti kuruyo r Macron’u suçladı nnAçılım haberleriyle gündemden düşmeyen Suudi Arabistan’dan bir hamle daha geldi. Arabistan’ın tarihinde ilk kez Arap Moda Haftası düzenleyeceği belirtildi. Bu kapsamda Jean Paul Gaultier ve Roberto Cavalli gibi ünlü modacıların podyuma çıkacağı kaydedildi. nnİngiltere’de yeni merkezci parti tartışmaları sürüyor. İnsan hakları örgütlerince savaş suçlusu ilan edilen eski Başbakan Tony Blair ile Türkiye’nin eski devlet bakanı Mehmet Altınsoy’un torunuyla evlenen oğlu Euan Blair’in merkezci parti ile bağlantısı olduğu iddia ediliyor. nnFransa’nın eski cumhurbaşkanı François Hollande’ın, görevde kaldığı 5 yılı anlattığı anı kitabı “Güç Üzerine Dersler” bugün raflarda yerini aldı. Hollande, eski bakanı ve halefi Macron için “Biz eşitsizlikleri azaltıyorduk, o arttırıyor” suçlamasında bulundu. Taksici Enver Canik, bilinçli olarak yolu uzatarak Arap turisti dolandırdı. Hakkında dava açıldı. 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı
Etiketler: turist , İstanbul , Ağır ceza mahkemesi , taksi
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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