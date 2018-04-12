İstanbul'un trafik çilesini hafifleten ve her gün binlerce yolcuyu taşıyan metrobüste, taciz skandalı patlak verdi. Tatsız olay, 1 Ocak 2018'de meydana geldi. Metrobüse binen Aydoğan Ş. (52), araçtaki kalabalığı fırsat bildi. Yolculuk sırasında yanına yaklaştığı 19 yaşındaki üniversitesi C.K.'yi elle taciz etti. Genç kız, hemen tacizciden uzaklaşıp, onu izledi. Aydoğan Ş.'nin bu defa üniversiteli A.A.'yı da taciz ettiğini gören C.K., bağırarak sapığı teşhir etti. C.K. ve A.A.'nın şikayeti üzerine Aydoğan Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında "cinsel saldırı" suçundan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık, dün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına geçti. Tutuklu yargılanan Aydoğan Ş. ile mağdur kızlardan C.K. duruşmaya katılırken, mağdur A.A. ise duruşmaya gitmedi. Sanık Aydoğan Ş. son savunmasında, "45 yıldır İstanbul'a yaşıyorum. Mesleğim gereği toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Böyle bir şey yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığa toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı ertelemedi.
DURUŞMA SALONUNDA ARBEDE
Duruşma sonrasında sanık yakınları mağdur kızlardan birine tükürünce mahkeme salonu önünde arbede çıktı. Birbirine giren taraflar, özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ayrılarak adliye salonundan uzaklaştırıldı.
DURUŞMA SALONUNDA ARBEDE
Duruşma sonrasında sanık yakınları mağdur kızlardan birine tükürünce mahkeme salonu önünde arbede çıktı. Birbirine giren taraflar, özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ayrılarak adliye salonundan uzaklaştırıldı.
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