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Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Ankara'da çok büyük bir dönüşümü yaşadık. Bugün bambaşka bir Ankara oldu. AK Parti hükümetleri her zaman Ankara'ya hat ettiği desteği ve hizmeti verdi. Dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birine Mamak'ta başladık. Ankara'yı adeta yeniden ayağa kaldırdık. Yola çıktığımızda laf değil eser siyaseti yapacağımızı söyledik ve bunun gereğini hayata geçiriyoruz. Hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz. Başkent Ankara'yı 81 ilimizdeki tüm vatandaşlarımıza yakınlaştırdık. Başkentray 1 milyar 227 milyon liraya mal oldu. 36 kilometre ama tek hat değil. 6 hatta kadar demiryolu döşedik. Ankara yüksek hızlı trenin başkenti haline geldi.

3 sene mahkemesi sürdü. Bu büyük bir kayıp oldu. Onun için memleket işlerinde herkesin iş yaparken daha duyarlı olması lazım. Bu hattı yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. İstedik ki tüm vatandaşlarımız seyahatini konforlu bir şekilde tamamlasın.

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