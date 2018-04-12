; 25 / 13 23 / 12 20 / 10 18 / 3 20 / 8 25 / 12 20 / 12 22 / 16 16 / 2 23 / 13 29 / 14 25 / 12 19 / 10 25 / 7 17 / 4 22 / 13 22 / 8 15 / 5 18 / 9 23 / 11 25 / 13 21 / 12 22 / 11 21 / 9 27 / 14 23 / 9 21 / 13 25 / 11 22 / 7 21 / 8 16 / 3 20 / 12 22 / 9 16 / 10 20 / 8 18 / 6 24 / 12 25 / 7 22 / 9 23 / 16 22 / 12 26 / 15 22 / 11 25 / 13 19 / 9 16 / 2 20 / 10 19 / 8 21 / 12 26 / 12 19 / 10 21 / 11 24 / 15 20 / 11 20 / 10 22 / 9 28 / 13 20 / 12 23 / 11 19 / 7 17 / 7 18 / 7 16 / 11 24 / 12 16 / 12 23 / 13 15 / 9 24 / 11 14 / 8 20 / 8 24 / 12 19 / 11 18 / 11 26 / 11 16 / 11 23 / 7 21 / 11 15 / 5 20 / 15 18 / 7 14 / 8
Ayrıntılar geliyor...
- 12 Nisan 2018, Perşembe 14:23
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.