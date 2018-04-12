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  1. Ve binlerce kişinin merak ettiği sonuçlar açıklandı

'de geçici meclis kuruldu!

ilçe merkezinde Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilcilerden oluşan geçici yerel meclis kuruldu.

Afrinde geçici meclis kuruldu!
Ayrıntılar geliyor...
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 14:23
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